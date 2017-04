Poliisi epäilee kahden miehen trokanneen Virosta haettua viinaa Etelä-Pohjanmaalla vuosien ajan

Kotimaa

Pohjanmaan poliisilaitos on loppusuoralla kahdessa esitutkinnassa, joissa epäillään alkoholin myyntirikosta.



Lapualaismiehen epäillään hakeneen Virosta ja muista Baltian maista viimeisen neljän vuoden aikana satoja laatikoita mietoja alkoholijuomia sekä satoja pulloja väkeviä alkoholijuomia. Hän on poliisin mukaan myynyt alkoholia eteenpäin yli 60 eri ihmiselle.



Seinäjokelaismiestä epäillään samantyyppisestä toiminnasta. Hän näyttää poliisin mukaan tehneen Viroon lähes 60 viinanhakureissua viimeisen neljän vuoden aikana ja maksaneen myös muiden matkoja saadakseen myytäväksi mahdollisimman paljon alkoholia. Mietoja alkoholijuomia hänen epäillään välittäneen jopa yli tuhat laatikkoa.



Molemmat miehet ovat noin 60-vuotiaita. He ovat olleet vangittuina esitutkinnan aikana, mutta heidät on vapautettu.



Viinan välitystoimintaa tutkitaan molempien epäiltyjen osalta törkeänä alkoholirikoksena ja törkeänä veropetoksena.