Torstai on pääkaupunkiseudulla aurinkoinen ja melko lämmin

Torstaina pohjoisessa lisääntyy pilvisyys ja tulee lumikuuroja.



Etelässä ja idässä päivä on vielä osaksi aurinkoinen.



Pääkaupunkiseudulla aurinko lämmittää ja iltapäivälämpötila on etenkin sisämaassa hiukan kymmenen asteen alapuolella.



Idässä pilvisyys voi olla vielä päivälläkin paikoin runsasta, iltapäivällä on aurinkoista.



Päivälämpötila on maan eteläisessä osassa viiden ja kymmenen asteen välillä.



Pohjoisessa pilvisyys lisääntyy.



Lumikuuroja tulee iltapäivällä lähinnä Itä- ja Pohjois-Lapissa, illalla jokunen myös Pohjanmaalla.



Perjantaiksi verrattain runsas pilvisyys levittäytyy koko maahan.



Perjantaina päivällä lumi- tai räntäkuuroja tulee missä päin maata tahansa.



Illalla idän sateet yleistyvät, kun taas lännessä poutaantuu ja tuulee luoteesta.



Euroopassa sadekuuroja tulee tänään Keski- ja Etelä-Italiassa, Balkanilla, Turkissa sekä Puolasta Luoteis-Venäjälle.



Läntistä Eurooppaa hallitsee Brittein saarten korkeapaine.



Keski-Euroopassa vallitsee viileä luoteinen ilmavirtaus.