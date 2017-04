Pääkaupunkiseudun aamu on poutainen

Kotimaa

Perjantaina luvassa sade- ja lumikuuroja, mutta aurinkokin näyttäytyy 70 Nyt toistetaan : Perjantaina luvassa sade- ja lumikuuroja, mutta aurinkokin näyttäytyy

Suomi kuuluu heikkoon matalapaineeseen.



Perjantaina pohjoisessa sataa hieman lunta ja päivän kuluessa sadekuuroja tulee myös etelässä.



Pääkaupunkiseudulla aamu on poutainen ja pilvisyydeltään vaihteleva.



Päivän mittaan syntyy sadekuuroja, samalla pilvisyys runsastuu.



Illalla sää poutaantuu ja alkaa selkenevään.



Myös maan keskiosassa aamu on poutainen ja aurinko näyttäytyy monin paikoin.



Iltapäiväkuuroja tulee yleisesti, illalla sää poutaantuu ja selkenee lännestä alkaen.



Maan pohjoisosassa tulee päivän mittaan paikallisia lumisateita, todennäköisimmin lunta sataa Lapissa.



Päivälämpötila vaihtelee vähän nollan molemmin puolin.



Illalla ja yöllä Suomen virtaa luoteesta kylmää ilmaa.



Itärajalla voi sadella vähän lunta.



Yöllä lämpötila laskee koko maassa pakkaselle.



Lauantai on suuressa osassa maata poutainen päivä.



Aurinko paistaa etenkin aamulla yleisesti, päivällä pilvisyys vaihtelee.



Päivälämpötila kohoaa maan etelä- ja länsiosassa jopa lähelle kymmentä astetta.



Länsi-Euroopassa on laaja korkeapaine ja aurinkoisen lämmintä.



Itä-Eurooppaan virtaa kylmää ilmaa luoteesta ja sää on laajalti sateista.