Hovioikeus hylkäsi Pandemrix-rokotteeseen liittyneen korvausvaateen – nuoren narkolepsian oireet eivät olleet yhteydessä rokotteeseen

Helsingin hovioikeus on hylännyt Pandemrix-rokotteeseen ja sen aiheuttamaan narkolepsiaan liittyneen vahingonkorvauskanteen.



Myös Helsingin käräjäoikeus oli aiemmin hylännyt kanteen. Korvausvaade kohdistui Lääkevahinkovakuutuspooliin.



Hovioikeuden mukaan on selvää, että Pandemrix-rokote myötävaikutti narkolepsia-katapleksian puhkeamiseen lapsilla ja nuorilla vuosina 2009–2010.



Oikeuden mukaan vahingonkorvauksia vaatineen nuoren sairaus ei kuitenkaan ollut yhteydessä rokotteeseen.



Nuorella ei ollut todettu tietynlaista geneettistä perimäalttiutta eikä selkäydinnesteestä mitattavaa hypokretiinivajetta, jotka linkittävät narkolepsian puhkeamisen viimeisimmän tutkimuksen mukaan rokotteeseen. Hypokretiini on aivojen välittäjäaine.



Oikeuden mukaan nuoren oireet eivät muutenkaan vastanneet tyypillisiä rokotteen aiheuttaman narkolepsia-katapleksian oireita.



Nuorella ei myöskään ollut näytetty olevan katapleksiaa eli lihasjänteyden äkillistä katoamista.