Poliisi selvitti Kuopion mittavan rivitalopalon – yksi vangittu törkeästä tuhotyöstä epäiltynä

Poliisi on selvittänyt 19. joulukuuta Jenuanraitilla Kuopion Nilsiässä tapahtuneen rivitalopalon. Palossa tuhoutui täysin yhdeksän huoneiston rivitalo. Tulipalosta ei aiheutunut henkilövahinkoja.



Poliisin tutkimuksissa selvisi, ettei tulipalo aiheutunut luonnollisista syistä, joten oli syytä olettaa rikosta.



Esitutkinnassa poliisi kuulusteli useita henkilöitä, joista neljä oli myös pidätettynä. Tämän viikon tiistaina poliisi otti kiinni vuonna 1995 syntyneen nilsiäläisen miehen teosta epäiltynä.



Poliisi kertoo tiedotteessaan, että mies on tunnustanut sytyttäneensä palon. Pohjois-Savon käräjäoikeus on vanginnut hänet tänään perjantaina todennäköisin syin epäiltynä törkeästä tuhotyöstä.