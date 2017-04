Pääkaupunkiseudun sää vaihtelee lauantaina pilvisestä aurinkoiseen

Kotimaa

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Suomeen leviää lännestä pilvisyyttä

Lauantaina lännestä leviää Suomeen pilvisyyttä.



Lumikuuroja tulee idässä ja pohjoisessa.



Pääkaupunkiseudun sää vaihtelee pilvisestä aurinkoiseen.



Päivälämpötila on noin seitsemän astetta.



Verrattain aurinkoisesta kevättalvesta päästään nauttimaan maan koko eteläisessä osassa.



Lounaissaaristossa tulee iltapuolella räntäkuuroja.



Pohjoisessa pilvisyys on hieman runsaampaa ja idässä tulee jokunen lumikuuro.



Luoteis-Lapissa on kuitenkin selkeää.



Sunnuntaina aamulla Pohjanmaalle ja Länsi-Lappiin leviää jo lumi- ja räntäsateita.



Sunnuntaina iltapäivällä lumisateisinta on Itä-Suomen pohjoisosasta Kainuun yli Etelä- ja Länsi-Lappiin.



Sateen länsireunalla tulee myös räntää ja edelleen lännempänä vettä.



Etelässä on poutaa ja pilvipeite rakoilee.



Euroopan länsiosia hallitsee tänään korkeapaine.



Epävakaisinta sää on Turkista ja Bulgariasta Länsi-Venäjälle.