Katso lauantain HS-uutiset ja sää

Epäilty on pidätetty todennäköisin syin ja poliisi pitää näyttöään varsin vahvana. Drottningatanin iskussa kuoli neljä ihmistä. Kaikkiaan viisitoista ihmistä loukkaantui. Heistä yhdeksän on yhä sairaalahoidossa.



Baskien separatistijärjestö ETA kertoo luopuvansa aseistaan tämän päivän aikana.



Vaalipäivä on etelässä ja isossa osassa Lappia poutainen. Muilla alueilla äänestäjät saavat varautua vesi- tai räntäsateeseen.