Tiistai alkaa pääkaupunkiseudulla poutaisena – lämpötila nousee 10 asteen tuntumaan

Pääkaupunkiseudulla aamu on tiistaina poutainen, aurinkoinen ja lämmin. Päivän mittaan pilvisyys hieman lisääntyy. Päivälämpötila kohoaa 10 asteen tuntumaan.



Myös muualla maan eteläosassa päivä on poutainen. Pilvisyys on etenkin sisämaassa runsasta. Maan keskiosassa tulee räntä- tai lumisateita, paikoitellen myös vettä.



Maan pohjoisosassa lumisateita yltää aina Etelä-Lapin korkeudelle asti. Pohjois-Lapissa sää on poutaista ja monin paikoin aurinkoista. Päivälämpötila on lähellä nollaa.



Illan ja yön kuluessa maan keskiosan sateet heikkenevät ja muuttuvat hajanaisemmiksi, muuten säässä ei suurempia muutoksia tapahdu. Keskiviikoksi Lappiin leviää hieman lumikuuroja koillisesta.



Keskiviikkona päivällä sää on suuressa osassa maata poutaista ja aurinko näyttäytyy yleisesti, päivän kuluessa pilvisyys voi paikoin runsastua. Lapissa tulee hieman lumikuuroja.



Länsi-Euroopassa on laaja korkeapaine ja sää on etenkin Espanjassa lämmintä. Fennoskandian yli Itä-Eurooppaan virtaa kylmää ilmaa ja sää on epävakaista.