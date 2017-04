Kolea pohjoinen ilmavirtaus jatkuu keskiviikkona

Kotimaa

Pääkaupunkiseudulla on keskiviikkona aamulla laajalti selkeää. Päivällä kumpupilvisyys lisääntyy ja yksittäisiä sadekuuroja voi tulla. Päivälämpötila on lähellä 5:tä astetta. Tuulet ovat heikkoja.



Etelä-Suomessa on aamulla laajalti aurinkoista, idässä on pilvistä ja paikoin satelee lunta. Päivän mittaan pilvisyys muuttuu vaihtelevaksi ja lännessä kasvaa paikallisten sadekuurojen mahdollisuus. Päivälämpötila on 1–6 lämpöastetta.



Maan keski- ja pohjoisosassa pilvisyys lisääntyy päivällä, ja siellä täällä satelee vähän lunta. Päivälämpötila pyörii nollan molemmin puolin. Lapissa on enimmäkseen heikkoa pakkasta.



Suomessa jatkuu kolea pohjoinen ilmavirtaus. Pilvisyys vaihtelee ja paikoin tulee lumikuuroja ja etelässä myös vesikuuroja.



Iltapäivällä on laajalti pilvistä ja lounaassa tulee vesi- tai räntäkuuroja, muualla maassa paikallisia lumikuuroja. Päivälämpötila vaihtelee lounaan 5 asteesta pohjoisen –6 asteeseen.



Pohjois- ja Keski-Euroopan yllä on laaja matalapaine sateineen. Aurinkoisinta ja lämpimintä sää on Espanjan ja Portugalin seudulla.