Pääsiäisenä on luvassa kylmää säätä ja paikoin lumisateita

Kotimaa

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Tänä vuonna pääsiäispyhiä ei päästä nauttimaan runsaasta auringonpaisteesta ja keväisestä säästä.



Ilmatieteen laitoksen mukaan pääsiäistä vietetään nyt talvisessa ja tavanomaista kylmemmässä säässä. Koko maahan on luvassa ainakin yöpakkasia ja paikoitellen myös lumisadetta.



Tiistaista alkaen koko maahan on virrannut pohjoisesta kylmempää ilmaa. Vähintään yölämpötilat painuvat pakkasen puolelle jo torstain vastaisena yönä.



Torstaiaamu valkenee lähes koko maassa pakkasella. Päivällä lämpötila nousee kuitenkin plussan puolelle Etelä-Suomessa. Maan keskiosissa ja sitä pohjoisempana päivälämpötilatkin ovat selvästi miinuksella.



Pilvisyys lisääntyy torstaipäivän aikana ja koko maassa voi tulla paikallisia lumi-, vesi- tai räntäkuuroja. Pohjoisessa myös tuulee navakasti.



Pitkäperjantaista tulee kylmä päivä. Perjantain vastainen yö on edellisyötä kylmempi. Etelässäkin lämpömittari saattaa laskea 5–6 miinusasteeseen. Kuopion korkeuksilla mittari voi painua -10 asteeseen.



Päivällä etelässä lämpötila nousee nollan tienoille, mutta muualla Suomessa on pakkaspäivä. Perjantaina pilvisyys vaihtelee, ja paikoitellen voi tulla vähäisiä sateita.



Lauantain vastainen yö on yhtä kylmä kuin edellisyö. Sen sijaan lauantaipäivästä on tulossa perjantaita lämpöisempi ja osin aurinkoisempikin ainakin lännessä. Lämpötila nousee muutaman asteen plussalle eikä sateita ole luvassa.



Idässä on viileämpää ja lämpötila pysyttelee pakkasen puolella.



Myös sunnuntaina etelässä ja lännessä on luvassa muutama aste lämmintä, idässä pikkupakkasta.



Ilmatieteenlaitoksen mukaan sunnuntaina Etelä-Suomessa saattaa sataa, mikäli etelästä tuleva sadealue yltää Suomeen saakka. Sade voi tulla myös lumena. Muualle Suomeen yhtenäinen sadealue tuskin yltää.



Maanantaina matalapaineen keskus pysyttelee yhä Suomen eteläpuolella, mikä voi tuoda sateita Kaakkois-Suomeen. Sielläkin sateet voivat tulla lumena.



Maanantaina navakka tuuli tekee säästä kolean tuntuisen.



Liikenneturva muistuttaa, että talvirenkaita ei kannata vaihtaa vielä pois. Tiet voivat olla etelää myöten liukkaita yöpakkasten sekä räntä- ja lumikuurojen takia.