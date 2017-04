Katupartioliike Soldiers of Odinin jäsenet saivat sakkoja Imatran pahoinpitelystä

Kotimaa

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Etelä-Karjalan käräjäoikeus tuomitsi keskiviikkona katupartioliike Soldiers Of Odiniin kuuluneita miehiä sakkoihin Imatran pahoinpitelytapauksesta.



Jyväskylän ympäristöstä kotoisin olevat katupartioliikkeen jäsenet löivät nyrkein kahta imatralaista miestä. Lisäksi paikkakuntalainen nainen sai silmäkulmaansa mustelman, kun yksi syytettyjen lyönneistä osui vahingossa häneen.



Pahoinpitelyjä edelsi katupartioliikkeen jäsenen ja paikallisen miehen välinen suukopu ravintolassa. Yksi syytetyistä pahoinpiteli myös toista miestä, koska tämä oli soittamassa hätäkeskukseen.



Käräjäoikeus tuomitsi 23-vuotiaan miehen kahdesta pahoinpitelystä ja lievästä vahingonteosta 90 päiväsakkoon, joista kertyy maksettavaa yhteensä 540 euroa.



Toinen syytetty, 25-vuotias mies sai lievästä pahoinpitelystä 25 päiväsakkoa. Hän joutuu maksamaan yhteensä 250 euroa.



Myös kolmas katupartioliikkeen jäsen on saanut tapauksesta syytteen. Hänen osaltaan asian oikeuskäsittely on vielä kesken, koska hän ei saapunut oikeudenkäyntiin. Miehelle määrättiin poissaolon vuoksi 300 euron sakko.



Pahoinpitelyrikoksista tuomittu kaksikko on aiemminkin saanut useita tuomioita pahoinpitelyistä. Käräjäoikeuden mukaan miehille piti siksi määrätä tuntuva sakkorangaistus.