Torstaina pääkaupunkiseudulla voi sataa lunta – perjantaiyö on kylmä

Kotimaa

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Kiirastorstaina iltapäivällä pilvisyys on etenkin sisämaassa runsasta ja vähäisiä lumikuuroja tulee monin paikoin.



Pääkaupunkiseudulla sataa aamulla lunta, mutta päivällä enää heikot lumi- tai vesikuurot ovat mahdollisia. Päivälämpötila on 3–5 astetta.



Koko maan eteläisessä osassa pilvisyys lisääntyy iltapäiväksi ja vähäisiä lumikuuroja – etelässä myös vesikuuroja – tulee siellä täällä. Illalla on selkeämpää.



Niin ikään pohjoisessa pilvisyys lisääntyy iltapäivää kohti. Heikkoja lumikuuroja tulee varsinkin Lapissa. Iltapäivälläkin on vielä pakkasasteita.



Yöllä on selkeämpää ja etelässäkin useita pakkasasteita. Maan keski- ja pohjoisosassa pakkasta on etenkin selkeän sään alueilla kymmenisen astetta.



Pitkänäperjantaina pilvisintä on idässä ja pohjoisessa. Pohjois-Karjalaan voi levitä lumisade. Pohjoisessa heikot lumikuurot ovat etenkin Lapissa yleisiä.



Euroopassa on torstaina epävakaisinta itäisessä Keski-Euroopassa ja Länsi-Venäjällä, aurinkoisinta ja lämpimintä puolestaan on Espanjassa.