Käräjäoikeus tuomitsi miesporukan afganistanilaisen turvapaikanhakijan pahoinpitelystä ja vapaudenriistosta Siilinjärvellä

Pohjois-Savon käräjäoikeus on tuominnut miesjoukon afganistanilaisen turvapaikanhakijan pahoinpitelystä ja vapaudenriistosta. Tekijät eivät tunteneet uhria entuudestaan.



Yksi syytetyistä on kertonut, että teon motiivi oli ollut pelottelu ja viestin vieminen myös muille maahanmuuttajille.



Tuomion mukaan miehet olivat sulkeneet uhrin pakettiauton takatilaan ja kuljettaneet hänet sorakuopalle kymmenen kilometrin päähän. Mies oli ollut matkalla ravintolasta kotiin.



Tuomion mukaan miestä oli lyöty kasvoihin pakettiautossa. Sorakuopalla mies oli revitty ulos autosta ja häntä oli potkittu. Pahoinpidelty mies oli jätetty sorakuopalle.



Teko tapahtui viime lokakuussa Siilinjärvellä.



Kolme miestä tuomittiin seitsemän kuukauden ehdolliseen vankeuteen pahoinpitelystä ja vapaudenriistosta.



Neljäs mies tuomittiin samoista rikoksista seitsemän kuukauden ehdottomaan vankeusrangaistukseen, joka on muunnettu 180 tunnin yhdyskuntapalveluksi. Miehen aiempi pahoinpitelytuomio vaikutti rangaistukseen.



Viides mies, joka oli ollut pakettiauton kuljettajana, tuomittiin neljän kuukauden ehdolliseen vankeuteen vapaudenriistosta. Syyte pahoinpitelystä hylättiin.



Rangaistuksia kovensivat teon rasistiset piirteet.



Miehet määrättiin myös maksamaan uhrille yhteensä 2 000 euroa korvauksia.