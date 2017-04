Pääsiäisen sää on poutaista, mutta kylmää

Kotimaa

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Pääsiäistä vietetään poutaisessa, mutta hyvin kylmässä säässä.



Pääkaupunkiseudulla aamu on poutainen ja aurinko näyttäytyy monin paikoin. Päivän mittaan pilvisyys runsastuu. Päivälämpötila kohoaa vain muutaman asteen plussalle. Pohjoistuuli tekee säästä koleaa.



Myös muualla maan etelä- ja keskiosassa sää on poutaista ja aamulla aurinkoista. Päivällä pilvisyys lisääntyy – aurinko näyttäytyy lähinnä länsirannikolla. Päivälämpötila jää idässä vähän pakkaselle.



Maan pohjoisosassa pilvisyys on runsasta ja Lapissa voi tulla jokunen heikko lumikuuro. Enimmäkseen sää on poutaista. Lämpötila pysyttelee päivälläkin pakkasella.



Illan kuluessa pilvisyys hieman vähenee, ja lauantaiyöstä tulee koko maassa pakkasyö. Selkeämmillä alueilla pakkasta on jopa 10–15 astetta.



Lauantaina sää jatkuu koko maassa koleana. Pilvisyys lisääntyy päivällä ja jokunen heikko lumikuuro voi tulla iltapäivän kuluessa. Aurinko näyttäytyy rannikkoalueilla. Lämpötila on perjantain lukemissa.



Pohjois-Eurooppaan virtaa hyvin kylmää ilmaa pohjoisesta. Sää on epävakaista, pilvisyys on runsasta ja sateita tulee monin paikoin. Välimeren alueella on korkeapaine ja sää on etenkin Espanjassa helteistä.