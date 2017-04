Urheiluselostaja Kaj Kunnas kohtasi aivoinfarktissa kuolevaisuutensa ja irtisanoutui – ”Enää en ajattele, että eläkkeellä sitten teen”

Kotimaa

urheilutoimittaja Kaj Kunnaksen lista ”elämän prioriteetit top 5” kuului näin:1. Työ 2. Vaimo 3. Lapset 4. Raha 5. TerveysVajaa vuosi sitten Kunnak­sen elämä mullis­tui, tarkal­leen ottaen 24. touko­kuuta 2016 kello 7.40. Kunnas oli yksin koto­naan Karjaalla ja juuri harjan­nut hampaansa, kun hän huomasi, että oikea poski jotenkin roikkui. Hän yritti puhua. Ulos tuli sössötystä.Kunnas ryntäsi kalsarisillaan naapuriin. Naapurit soittivat ambulanssin. Urheilutoimittajan tarkkuudella Kunnas kertoo, että ambulanssi tuli 7.50. Meilahteen sairaalaan saavuttiin 8.59.Kunnas oli saanut aivoinfarktin 53-vuotiaana, vaikka kolesteroli ja verenpaine olivat aivan normaalit.Meilahdessa Kunnas pantiin heti liuotushoitoon, jolla aivojen suonen tukkeumaa avattiin. Hoidon aikana lääkäri näytti Kunnakselle kuvakortteja.”Osan muistin vain ruotsiksi, osan suomeksi. Kun näin höyhenen kuvan, löysin vain fjäder-sanan. Kun näin riippumaton kuvan, muistin vain riippumatto-sanan, en hängmattaa.”Aivoinfarkti oli siis osunut aivoissa kaksikielisen puhetyöläisen työkalujen ytimeen.tehosi ja puhe palasi. Silti piti kuntoutua. Ensimmäiset tehtävät harjaannuttivat monien asioiden yhtäaikaista hallintaa ja sorminäppäryyttä. Kunnaksen piti paistaa hellalla perunoita ja kattaa pöytää.”Tärkeintä oli rauhoittua. Ei stressiä, ei töitä. Lääkäri kehotti ratkomaan ristisanoja ja kuuntelemaan musiikkia.”Infarkti oli toukokuussa, Kunnas palasi osa-aikaisesti Yleisradioon töihin jo syyskuussa. Näyttää siltä, että hän kuuluu vähemmistöön, joka toipuu täysin aivoinfarktista.”No, joskus joudun etsimään jotakin sanaa pidempään kuin ennen, mutta sitä kuulija tuskin edes huomaa. Konsonanttien kanssa on joskus ongelmia.”Kerran hän huomaamattaan kutsui suorassa televisiolähetyksessä urheilualan ammattilaisia Markus Jämsää http://www.hs.fi/haku/?search-term=Markus%20J%C3%A4ms%C3%A4%C3%A4 ja Pasi Tuukkasta http://www.hs.fi/haku/?search-term=Pasi%20Tuukkasta Lämsäksi ja Luukkaseksi.Infarktin fyysiset arvet jäänevät siis pieniksi, mutta henkiset jäljet ovat isot.Kunnaksen lista ”elämän prioriteetit top 5” kuuluu näin:1. Terveys 2. Vaimo 3. Lapset 4. Raha 5. TyöAiemman listan ensimmäinen ja viimeinen, työ ja terveys, vaihtoivat siis paikkaa.Ja niinhän siinä kävi, että talvella Kunnas irtisanoutui Yleltä, juuri ennen kuin työ olisi jälleen muuttunut täysipäiväiseksi. Hän oli ollut Ylellä toimittajana ja selostajana, intohimonsa ja rakkaan harrastuksensa urheilun parissa 27 vuotta. Hän ehti selostaa muun muassa 13 olympialaisissa, ruotsiksi ja suomeksi.Juuri ennen aivoinfarktia Kunnas kuvasi suhdetta työhönsä ET-lehden haastattelussa näin: ”Olen oikeastaan aina töissä. Ennen nukkumaanmenoa tarkistan viimeiset tulokset ja heti herätessäni tuoreimmat. Sienimetsä on suurin piirtein ainoita paikkoja, jossa en kyttää urheilutuloksia.”Kunnas jo ennen kohtaustaan mietti, että jossain vaiheessa voisi irtisanoutua. Hän kaipasi vapautta. Kenties se oli viidenkympin kriisiäkin. Mutta ajatus oli muodossa, että sitten joskus.”Aivoinfarkti opetti, etten ole kuolematon. 53 vuotta 2 kuukautta lähdin siitä, ettei tarvitse miettiä kuolemaa. Asiaa vääristää myös se, että urheilutoimittajana on koko ajan tekemisissä nuorten kanssa.”Kunnas kertoo miettineensä, että moni saa toisen infarktin vuoden sisään – ja usein pelänneensäkin.”Irtisanoutumiseni peilaa tätä. Enää en ajattele, että eläkkeellä sitten teen. En tiedä, pääsenkö koskaan eläkkeelle. ”Ennen kaikkea Kunnas halusi muutosta elämäänsä.”Ilman muutosta et kehity. Minä olen nyt 54-vuotias, nyt on viimeinen hetki kehittyä. Enää 64-vuotiaana se ei ole työelämässä mahdollista.”nopeutti sekin, että Kunnaksen vaimolta löydettiin joulun alla rintasyöpä. Leikkaus on takana, sytostaattihoidot meneillään ja sädehoitoa tulossa.”On helpompi olla itse kipeä kuin seurata vieressä, kun rakas ihminen kärsii”, Kunnas sanoo.Sen enempää hän ei halua vaimonsa sairaudesta kertoa.selvästi nauttii julkisuudesta – hän on tanssinut tähtien kanssa, tepastellut hyväntekeväisyysmuotinäytöksessä ja twiitannut sairaalapediltään – mutta hän vetää julkisuudelle myös tarkat rajat. Kotiinsa hän ei toimittajia päästä.Teemme haastattelua Karjaalla kerrostalokolmiossa, jossa viimeksi on asunut Kunnaksen äiti ennen muuttoaan vanhainkotiin. Aikoinaan asunnossa eli Kunnaksen täti.Kerrostalokolmioon liittyy Kunnaksen elämän ensimmäinen suuri, kipeäkin muutos.Kunnas asui lapsena aluksi vanhempiensa kanssa Karkkilassa. Isä oli rakennusmestari, äiti Suomen ensimmäisiä naiseläinlääkäreitä. Perhe oli kaksikielinen, ja Karkkilassa Kunnas kävi koulua suomeksi.Kun Kunnas oli kymmenvuotias, vanhemmat lähettivät hänet tädin luokse Karjaalle. Siellä hän pääsi ruotsinkieliseen kouluun ja sittemmin lukioon. Poika vastusti muuttoa ja eroa kavereista. Nyt hän puolustaa vanhempiaan.”Näin jälkikäteen ajatellen minun elämääni on rikastuttanut se, että olen kaksikielinen.””Jos kymmenvuotias saa valita, hän ei aina tee fiksuja päätöksiä. Jos olisin esimerkiksi saanut valita kouluaineet, olisin ottanut ainoastaan voimistelua.”on aina ollut urheiluhullu. Lapsena hän pelasi kaikkia pallopelejä, harrasti erityisesti jalkapalloa, lentopalloa ja käsipalloa. Jos ei pelikaveria muuten löytynyt, hän potki palloa itsekseen pyörä maalivahtina.13-vuotiaana hän ajoi sekä vanhempansa että perheen dobermannin hermoromahduksen partaalle. Montrealissa käytiin vuoden 1976 kesäolympialaisia, ja ne näytettiin öisin Suomenkin televisiosta. Kunnas sytytti telkkarin päälle asetellun, tädiltä saadun miniatyyriolympiatulen, käänsi television äänettömälle ja selosti itse kaikki kisat.”Urallani en saanut olympiakultaa selostaa, mutta silloin sain.” Lasse Viren http://www.hs.fi/haku/?search-term=Lasse%20Viren juoksi kaksi kultaa, Pertti Ukkola http://www.hs.fi/haku/?search-term=Pertti%20Ukkola paini ja Pertti Karppinen http://www.hs.fi/haku/?search-term=Pertti%20Karppinen souti kultaa. Kunnas selosti kaikki kisat Karkkilan yössä.Kunnas luki englantilaista filologiaa Turussa. Hänestä piti tulla englannin opettaja.”Haaveilin urheilutoimittajan ammatista, mutta en kuvitellut, että se olisi mitenkään mahdollista.”Vuonna 1989 Hufvudstadsbladetissa oli ilmoitus, että ruotsinkielinen Yle etsi urheilutoimittajaa. Vaimo yllytti Kunnaksen hakemaan.Se oli melkoinen uranmuutos, sillä Kunnas sai paikan, ensin freelanceriksi, myöhemmin vakituiseksi. Hän ei ehtinyt tehdä päivääkään opettajan töitä.

Kunnas siirtyi suomen­kielisen Ylen puolel­le vuonna 2012.”Hain silloin­kin muutosta. Ehkä se oli tämän irtisa­noutumisen esiaste. En tiedä.”oli ruotsia miellyttävämpi selostaa, sillä suomi on rikas kieli. Saa sanoa juosta, juoksennella, tepastella ja niin edelleen.”Suomeksi voi tosi värikkäästi kuvailla asioita ihan muutamalla sanalla.”Värikästä on myös ollut Kunnaksen saama palaute. Selostajana hän on loppumaton puhekone, joka purskahtelee intoa, myötäelää täysillä ja heittäytyy pelotta. Hän jakaa yleisönsä mielipiteet. Vihapostiakin tulee.”Vitun kalju ruma hörökorvainen hurri. Lopeta se selostaminen. Hae töitä vaikka sotšilaisen homobaarin siivoojana”, Kunnas muistelee yhtäkin palautetta.”Ei se tunnu tietenkään kivalta. Ei se mene yhdestä korvasta sisään ja toisesta ulos.”Sen enempää hän ei vihapuheen herättämistä tunteista halua puhua. Hän korostaa, että 70 prosenttia hänen saamastaan palautteesta on myönteistä, 30 prosenttia kielteistä ja siitäkin alatyylistä mäiskintää vain osa.haastattelujen pelin. Hän on parissa aiemmassakin haastattelussa muistellut tuota samaa Sotšin palautetta – välillä vähän eri muodossa –, ja hyvin usein hän kertoo palautteen 70/30-jaosta.Nyt hän on ilmeisesti päättänyt ennalta, mitä hän haluaa toimittajalle viestittää. Niistä asioista hän luikahtaa kertomaan, kysyipä häneltä mitä vain. Hänellä on kaksi viestiä.Ensimmäinen on se, että aivoinfarktin jälkeen Kunnas on tajunnut syvästi, kuinka turvallinen ja hyvä pohjoismainen yhteiskunta on. Naapurit auttoivat. Ambulanssi tuli nopeasti. Hän ehti liuotukseen. Sairaalassa oli huippuhoitoa – ja siitä tuli vain 271 euron lasku.Sitten hän sai kuntoutusta, sairaslomaa ja aluksi osa-aikatöitä. Ja onhan hän saanut hyvän koulutuksen ja hammashoidonkin yhteiskunnan piikkiin.”Olen ollut aina iloinen veronmaksaja, mutta nyt olen superiloinen veronmaksaja.”Kunnas haluaisi levittää maailmalle pohjoismaista hyvinvointimallia.”En haluaisi olla köyhä ja kipeä Yhdysvalloissa.”Toinen viesti on se muutos – kuinka tärkeää muutos on sekä ihmiselle itselleen että yhteiskunnalle. Kunnasta surettaa ihmisen taipumus vastustaa ja vältellä muutosta.”Millainen maailma olisi, jos meidän pitäisi kymmenen vuoden välein vaihtaa uskontoa, kieltä, ihonväriä, kansalaisuutta ja ammattia? Luulenpa, että 80-vuotiaina olisimme laajakatseisia ihmisiä.”on itse muuttumassa?Hän on ollut nyt ilman vakituista työpaikkaa pari viikkoa, huhtikuun alusta. Hänellä ei ole mitään kehityssuunnitelmia. Puuhaa riittää.Haastattelupäivänä hänellä on kaksi haastattelua putkeen. Puhelin soi vähän väliä. Häneltä kysellään seuraavan päivän jalkapalloseminaarista, jonka hän juontaa. Toinen puhelu liittyy kirjaprojektiin. Juuri on tullut julki, että Kunnas juontaa kesän Tangomarkkinoita.”Pyrin siihen, että en mene yli 3–4 päivän työviikon. Välillä voin tehdä viikon pari töitä ja sitten pitää viikon pari vapaata.”Kunnas nauttii päivistä yksi kerrallaan. Hän herää myöhemmin kuin ennen ja antaa minuuttien kulua. Pienet asiat kuten junan myöhästymiset eivät jaksa harmittaa.”Seuraan urheilua. Juttelen ihmisten kanssa. Olen ollut itseni kanssa ja vaimoni kanssa. Hirveän vähän olen elämää muuttanut. Sehän voi olla, etten muutukaan.”Hän tuntuu tavallaan odottavan, että muutos löytäisi hänet. Ja toivovan, että ”se suurin muutos eli kuolema” ei löytäisi häntä vielä pitkään aikaan.