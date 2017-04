Katso pitkäperjantain HS-uutiset ja sää

Kotimaa

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

HS-uutisissa perjantaina kerrotaan tutkijoiden huolesta, jonka mukaan Suomeen on vaarassa syntyä pysyvät ja entistä laajemmat harmaat työmarkkinat, jotka käyttävät hyväkseen siirtolaisia.



Lisäksi kerrotaan Yhdysvaltojen Afganistaniin pudottaman massiivisen pommin aiheuttaneen pelkoa Aasian markkinoilla, mikä näkyi muun muassa Tokion pörssin yleisindeksin putoamisena vuoden alhaisimmalle tasolle.



Uzbekistanin ulkoministeri vahvistaa, että Tukholman kuorma-autoiskusta epäillyllä miehellä on Isis-taustaa.



Ranskan presidentinvaaleista on tuoreimpien gallup-tietojen valossa tulossa jännittävämmät kuin aiemmin odotettiin.



Pitkäperjantain kristilliset perinteet huipentuvat Helsingissä Via Crucis -kulkueeseen. Tapahtumaa voi seurata suorana lähetyksenä HS.fissä noin kello 21.30 alkaen.



Sää jatkuu kylmänä.