Kylmä ja poutainen sää jatkuu

Kylmä ja enimmäkseen poutainen sää jatkuu sunnuntaina.



Pääkaupunkiseudulla pilvisyys vaihtelee puolipilvisestä pilviseen.



Paikalliset lumikuurot ovat mahdollisia.



Lämpötila kohoaa päivällä vähän nollan yläpuolelle.



Etelä-Suomessa on aamulla monin paikoin aurinkoista, päivällä pilvisyys lisääntyy ja siellä täällä tulee heikkoja lumikuuroja.



Päivälämpötila on vähän nollan yläpuolella.



Keski- ja Pohjois-Suomessa sää on aamulla monin paikoin selkeä ja poutainen.



Päivällä pilvisyys on runsaampaa ja voi tulla heikkoja lumikuuroja.



Päivälämpötila on nollan vaiheilla tai vähän pakkasella.



Kylmä pohjoinen ilmavirtaus jatkuu edelleen.



Maanantaina iltapäivällä sää on enimmäkseen poutainen pilvisyyden vaihdellessa.



Päivälämpötila on lännen parin plusasteen vaiheilta pohjoisen muutamaan pakkasasteeseen.



Keski- ja Itä-Euroopassa sää on viileä ja epävakainen.



Lämpimintä ja aurinkoisinta on Espanjan ja Portugalin seudulla.