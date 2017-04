Tällaisinkin perustein HS:n lukijat ovat tehneet päätöksensä lapsen nimestä: ”Jos lapsi syntyy myöhässä, saa aina myöhässä olevan äidin nimen”

Kotimaa

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Sattuma Jos vanhemmat eivät halua tai pysty muuten ratkaisemaan sukunimen valintaa, vallan voi antaa sattumalle.



”Annoimme luonnon valita: tyttö saisi äidin sukunimen, poika isän. Ei riitaa, ei selittelyn tarvetta sukulaisille.”



”Sovittiin hyvissä ajoin ennen synnytystä: jos lapsi tulee laskettuna aikana tai ennen sitä, saa isän nimen (olen aina ajoissa) ja jos syntyy myöhässä, saa äidin nimen (on aina myöhässä).”



Byrokratia Jos vanhemmat eivät pääse sopimukseen lapsen sukunimestä, lapsi saa äitinsä sukunimen. Jos vanhemmat eivät ole naimisissa keskenään, lapsi voi saada isän sukunimen isyyden vahvistamisen jälkeen.



”Vauva saa synnytyslaitoksella automaattisesti äidin sukunimen. Ei ryhdytty sitä sitten muuttamaan ristiäisissä.”



”Emme ole naimisissa. Kumpikin olisi halunnut antaa oman nimensä. Saivat äidin nimen, kun se tulee automaattisesti.”



Käytännöllisyys ja kansainvälisyys Vaikka monet haluavat yksilöllisen sukunimen, sen ei haluta olevan hankala. Jotkut valitsevat sukunimen myös sen perusteella, kumpi sopii paremmin kansainväliseen käyttöön.



Jotkut monikulttuuriset perheet haluavat tuoda lapsen sukunimellä esiin toisen vanhemman kotimaan, jotkut taas kokevat ulkomaalaisen sukunimen hankalaksi Suomessa.



”Päätös perustui enimmäkseen siihen, että äidin sukunimessä on paljon skandinaavisia kirjaimia ja isän sukunimessä ei. Eli isän sukunimi toimii kansainvälisesti paremmin.”



”Valinta venäläisperäisen ja suomalaisille vaikean sekä tyypillisen suomalaisen nimen välillä oli meille helppo. Avopuolisoni halusi lapsellemme helpon sukunimen, jota ei tarvitse aina olla tavaamassa kirjain kerrallaan, kuten hän itse joutuu tekemään.”



Suhde sukuun Omaa sukunimeä ei haluta välttämättä antaa lapselle, jos itsellä on vaikea suhde sukuun. Jotkut kokevat, että omaan sukunimeen liittyy sukurasitetta.



Silloin lapselle annetaan toisen vanhemman sukunimi tai perhe keksii kokonaan uuden. Jotkut haluavat yhdistää lapsen sukunimellä toisen vanhemman sukuun. Joskus nimivalintaan vaikuttavat myös suvun asenteet.



”Pohdin haluanko antaa sukunimeä, jonka olen saanut omalta isältäni, johon minulla oli etäinen suhde.”



”Mieheni oli riitaantunut monen sukulaisensa kanssa eikä halunnut, että lapsemme kantaisi siitä syystä hänen nimeään.”



”Koska äiti piti oman sukunimensä avioliitossa, sovittiin, että lapset saavat miehen sukunimen. Ei haluttu aikaansaada riitaa miehen suvun kanssa.”



Uskonto HS:n kyselyssä joitakin ratkaisuja perusteltiin uskonnolla. Jotkut vanhemmat olivat jakaneet päätösvaltaansa niin, että toinen sai päättää lapsen nimestä ja toinen siitä, liitetäänkö lapsi uskontokuntaan vai ei.



”--lapset kastettiin ortodokseiksi, jolloin myös sukunimi oli hyvä pitää perinteen mukaisena.”



”Lapset eivät kuulu kirkkoon ja heillä on isän sukunimi. Mielestäni hyvä kompromissi.”





Lähde: HS:n verkkokysely