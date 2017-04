Kylmä sää jatkuu alkuviikolla

Kotimaa

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Sää pysyy maanantaina kylmänä ja poutaisena 66 Nyt toistetaan : Sää pysyy maanantaina kylmänä ja poutaisena

Kylmä ja enimmäkseen poutainen sää jatkuu maanantaina.



Pääkaupunkiseudulla aamu on enimmäkseen aurinkoinen, päivällä pilvisyys lisääntyy ja voi tulla jokunen lumikuuro.



Päivälämpötila kohoaa kolmen lämpöasteen tienoille.



Etelä-Suomessa pilvisyys lisääntyy idästä alkaen ja heikot lumikuurot ovat mahdollisia.



Päivälämpötila on lännessä asteen pari suojan puolella, idässä nollan vaiheilla.



Keski- ja Pohjois-Suomessa pilvisyys päivällä lisääntyy, mutta sää pysyy enimmäkseen poutaisena.



Selkeintä on Lapin pohjoisosassa. Päivälämpötila on vähän pakkasen puolella.



Koillisesta virtaa kylmää ja kuivaa ilmaa Suomeen.



Tiistain vastainen yö on laajalti selkeä ja kylmä.



Iltapäivällä sää on enimmäkseen poutainen ja aurinkoinenkin.



Käsivarren Lapissa tulee lumikuuroja. Päivälämpötila kohoaa hieman maanantain lukemista.



Etelä-Eurooppaan ulottuu korkeapaine lännestä ja sää on aurinkoinen sekä kesäisen lämmin.



Euroopan itä- ja keskiosassa on epävakaista.