Tulli paljasti mittavan nuuskan salakuljetuksen – yli tonni nuuskaa pääkaupunkiseudulla myytäväksi

Kotimaa

Tulli takavarikoi

Takavarikoidusta

Pohjois-Suomessa kahdella eri kerralla yhteensä yli 650 kiloa nuuskaa. Kun niiden tuonti Suomeen selvisi, esitutkinnassa tuli ilmi viisi aiempaa salakuljetuskertaa, joissa nuuskaa oli tuotu Suomeen yhteensä noin 680 kiloa.Asiasta kertoo tulli tiedotteessaan.Laittomasti maahantuotu nuuska oli myyty edelleen etupäässä pääkaupunkiseudulla.ja laittomasti kulutukseen päätyneestä nuuskasta vältettyjen verojen määrä on tullin mukaan yhteensä 520 000 euroa. Tullin esitutkinnan aikana on ollut vangittuna kolme henkilöä, joita epäillään törkeästä veropetoksesta ja salakuljetuksesta.Tulli takavarikoi alkuvuonna 2017 Kemissä yhdeltä nuuskan salakuljetuksesta epäilyltä henkilöltä lähes neljä kiloa kannabista.Esitutkinnassa selvisi, että epäilty oli hankkinut hasiksen Ruotsista ja hänellä oli tarkoitus kuljettaa huumausaineita myös pääkaupunkiseudulle edelleen myytäväksi. Tapausta on tutkittu törkeänä huumausainerikoksena, ja siitä on ollut vangittuna yksi henkilö.Molemmat tapaukset ovat nyt Lapin syyttäjänvirastossa syyteharkinnassa.