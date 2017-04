Useita lääkkeitä samaan vaivaan, tarvittaessa otettavia lääkkeitä syödään jatkuvasti – Kampanja osoitti, että monella on ongelmia lääkkeidensä kanssa

Kotimaa

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Suurella osalla lääkkeitä käyttävistä on ongelmia lääkityksensä kanssa. Se selvisi Apteekkariliiton tarjoamissa lääkityksen tarkastuksissa, joihin osallistui 300 asiakasta maalis–huhtikuussa.



Ilmaiset tarkastukset olivat Apteekkariliiton tapa onnitella satavuotiasta Suomea. Liiton Terveydeksi, Suomi! -kampanja on osa Suomi 100 -juhlavuotta.



Vain alle puolet tarkastukseen tulleista toi mukanaan listan lääkkeistään. Kolmanneksella ei ollut listaa lainkaan ja osan listassa oli vain osa lääkkeistä.



Lääkkeitä oli silti käytössä runsaasti: keskimäärin 11,5 reseptilääkettä. Suurinta osaa käytettiin jatkuvasti ja osaa tarvittaessa.



Näiden lisäksi moni käytti ilman reseptiä myytäviä käsikauppalääkkeitä. Useimmiten kyse oli kipulääkkeistä, joita käytettiin lääkärin määräämien kipulääkkeiden lisänä.



Kun käytössä on paljon lääkkeitä, myös haitallisten vaikutusten mahdollisuus kasvaa. Joka kolmannelta niitä löytyikin, varsinkin haittavaikutuksia ja lääkkeiden yhteisvaikutuksia.



Lääkitys myös pitkittyi: noin joka viides käytti säännöllisesti lääkettä, joka on tarkoitettu otettavaksi vain tarvittaessa.



Joka kolmas taas otti lääkettä eri määrän kuin piti.



Tarkastuksia tehneet apteekkarit ja farmaseutit kokivat, että lääkityksen kokonaisuus pitäisi käydä läpi säännöllisesti, jos käytössä on useita lääkkeitä.



Myös ilman reseptiä myytäviä lääkkeitä ostettaessa kannattaisi kertoa, mitä reseptilääkkeitä on käytössä. Silloin voitaisiin arvioida mahdollisia haittoja jo ennakolta.