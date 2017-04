Kuoriiko kaupunkilainen kerman taksiuudistuksen päältä? Kaupungeissa hinta saattaa laskea, syrjäseuduilla pelätään taksiliikenteen hiipumista

Kotimaa

Heinäkuussa

Mitä tapahtuu taksimatkojen hinnoittelulle?

Miten hinta muuttuu nykyisestä, jos otan Helsinki-Vantaalta taksin yölennon jälkeen?

Mikä estää, ettei Trafin aikanaan määrittelemä hintakatto muodostu normaalihinnaksi?

Säilyykö taksien ympärivuorokautinen päivystys kaikkialla maassa?

Voiko asiakas kilpailuttaa tolpalla odottavat taksit?

Mitä tapahtuu nykyisille taksikeskuksille, jotka välittävät kyytejä?

Saako viikonloppuyönä ja pikkujoulukaudella taksin nykyistä nopeammin?

Tekstiä muokattu klo 19.15: Toisin kuin jutussa alun perin kerrottiin, taksinkuljettajat osoittivat mieltään Helsingin päärautatieasemalla tiistaina eivätkä keskiviikkona.