Matalapaine tuo Suomeen sateita

Kotimaa

Suomi kuuluu matalapaineeseen jonka keskus saapuu perjantai-illaksi Länsi-Lappiin.



Pääkaupunkiseudulla tulee aamulla paikoin vesisateita pilvisyyden ollessa runsasta.



Päivällä pilvisyys vaihtelee ja sadekuurot ovat vielä mahdollisia, lämpötila kohoaa jopa kymmenen asteen tuntumaan.



Itärajalla tulee aamulla jokunen tippa vettä tai räntää, aurinkoisinta sää on lännessä.



Päivän kuluessa tulee sadekuuroja, aurinkoisinta ja poutaisinta on edelleen länsirannikolla.



Lappiin saapuu lännestä matalapaine lumisateineen, vesi- tai lumikuurot ovat mahdollisia myös muualla maan pohjoisosassa.



Illan ja yön kuluessa Lapissa tulee edelleen lumisateita, muualla maassa sää muuttuu poutaisemmaksi.



Lauantaiyönä lämpötila laskee nollaan tai vähän pakkaselle.



Lauantaina päivällä syntyy jälleen sadekuuroja suureen osaan maata. Kuurojen lomassa myös aurinko näyttäytyy.



Päivälämpötila vaihtelee viiden asteen molemmin puolin.



Kaakkois-Eurooppaan runsaita lumisateita tuonut matalapaine heikkenee ja väistyy itään.



Toinen matalapaine tuo kylmää ja epävakaista säätä Fennoskandiaan.



Länsi-Euroopassa sää on lämmintä ja aurinkoista.