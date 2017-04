Meltolan sairaala jäälleen myynnissä – sairaalassa toimi vastaanottokeskus 2015

Kotimaa

Meltolan sairaala Raaseporissa on jälleen myynnissä. Sairaalaa myydään nettihuutokaupassa 199 000 euron lähtöhintaan. Pohjahinta on myös alin hyväksyttävä hinta, joten 14 000 neliömetrin sairaalan voi saada omakseen 14 euron neliöhinnalla.



Huutokauppa sulkeutuu 5. toukokuuta. Toistaiseksi tarjouksia ei ole tehty.



SPR vuokrasi sairaalan Folkhälsanilta vuonna 2015 turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskukseksi. Sen jälkeen sairaala on vaihtanut parikin kertaa omistajaa. Nykyisin se on Meltolan Palvelukeskus Oy:n nimissä.



Sairaala on valmistunut 1936, mutta sitä on laajennettu 1990-luvulla ja vuonna 2007. Se on toiminut alunperin keuhkosairaalana.



”Rakennus on rakennusteknisesti ja varustukseltaan vaihtelevassa kunnossa ja karkeasti yleistäen tyydyttävässä/välttävässä kunnossa”, kuvaillaan rakennusta huutokauppailmoituksessa.