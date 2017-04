Poliisi: Nuorten vaaralliset tempaukset häiritsevät junaliikennettä Pirkanmaalla – raiteille viety jopa postilaatikoita

Kotimaa

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Poliisin mukaan nuoret ovat aiheuttaneet toistuvasti vaaratilanteita junaliikenteelle Pirkanmaan Akaalla ja Lempäälässä.



Sisä-Suomen poliisi on saanut ilmoituksia useista tapauksista, joissa nuoret ovat menneet vaarallisen lähelle junia Akaan Viialan rautatieasemalla. Junat kulkevat aseman ohi noin 200 kilometrin tuntivauhdilla.



Lisäksi poliisille on ilmoitettu tapauksista, joissa kiskoille on laitettu esineitä.



Tapauksia tutkitaan liikennetuhotyön yrityksinä.



Poliisi muistuttaa tiedotteessaan, että pahimmillaan raiteille laitetut esineet voivat johtaa matkustajien vahingoittumiseen.



Lempäälän Hakkarissa on puolestaan raiteille ja kiskojen lähelle laitettu muun muassa läheisistä taloista varastettuja postilaatikoita ja postilaatikoiden teline.



Lempäälän tapauksia tutkitaan tällä hetkellä varkauksina ja vahingontekoina.



Poliisi on lisännyt valvontaa asemalla ja raiteiden lähellä. Poliisi myös kehottaa vanhempia keskustelemaan nuorten kanssa siitä, miten vakavasta asiasta on kyse.



Poliisi pyytää tapauksiin liittyen vihjeitä sähköpostiosoitteeseen vihjeet.pirkanmaa@poliisi.fi tai numeroon 0295 445 877 maanantaista sunnuntaihin kello 8–16.