Iranilaismiehen kirkossa käynti ja kaste eivät riittäneet todisteeksi – KHO: Turvapaikanhakijan kristillinen vakaumus pitää selvittää kunnolla

Kristityksi kääntyneen turvapaikanhakijan uskonnollinen vakaumus on selvitettävä kunnolla ennen turvapaikan myöntämistä.



Korkein hallinto-oikeus (KHO) on palauttanut Helsingin hallinto-oikeuden käsittelyyn iranilaisen turvapaikanhakijan jutun, jotta hänen vakaumuksensa selvitetään suullisessa käsittelyssä ennen päätöstä.



Venäjän kautta maahan tullut iranilainen mies oli Suomeen tultuaan alkanut käydä kirkossa ja ottanut kasteen.



Hän vetosi uskonnolliseen vakaumukseensa ja kertoi olleensa sen takia vaikeuksia kotimaassaan. Hän kertoi välittäneensä Iranissa kristinuskoon liittyviä kirjoja.



Mies kertoi halunneensa kääntyä kristityksi jo kotimaassaan, mutta siellä hänellä ei ollut mahdollisuutta valita vapaasti uskontoaan. Suomessa hän kertoi alkaneensa opiskella kristinuskoa omatoimisesti.



Häntä ei vielä turvapaikkapuhuttelun aikana ollut kastettu, mutta hän kertoi käyvänsä kirkossa.



Maahanmuuttovirasto (Migri) hylkäsi helmikuussa 2016 miehen turvapaikkahakemuksen. Migri huomautti, että islamista luopuneisiin saatetaan kyllä kohdistaa vainoa Iranissa. Heidät voidaan tuomita jopa vankeuteen.



Migri kuitenkin huomautti, ettei mies ollut kotimaassaan harjoittanut kristinuskoa eikä hän ollut kertonut uskonnollisesta kiinnostuksestaan kenellekään.



Kirkossa käynti ja kaste helluntaiseurakunnassa eivät riittäneet osoittamaan aitoa vakaumusta ottaen huomioon, että mies kertoi turvapaikkapuhuttelussa kristinuskon merkityksestä itselleen vain yleisluontoisesti ja pintapuolisesti.



Mies valitti Migrin päätöksestä hallinto-oikeuteen ja voitti jutun.



Hallinto-oikeus palautti jutun Migriin, jotta miehelle myönnettäisiin turvapaikka. Hallinto-oikeuden mukaan miehen kristillistä vakaumusta ei ole syytä epäillä.



Migri valitti päätöksestä KHO:een. KHO palauttikin asian hallinto-oikeuteen, sillä sen mielestä ennen asian ratkaisemista hallinto-oikeuden pitää järjestää suullinen käsittely miehen vakaumuksen selvittämiseksi.



KHO oli samaa mieltä siitä, että kristityiksi kääntyneet iranilaiset voivat olla vaarassa kotimaassaan. Olennaista on selvittää, onko kääntymisessä kyse todellisesta muutoksesta uskonnollisissa käsityksissä vai vain näennäisestä kääntymisestä turvapaikan saamiseksi.



KHO viittasi YK:n pakolaisjärjestön UNHCR:n ohjeistukseen, jossa kehotetaan kiinnittämään huomiota uskonnollisen kääntymisen aitouteen erityisesti silloin, kun se tapahtuu kohdemaassa.



KHO:n mukaan hallinto-oikeuden päätöksestä ei ilmene, miten se on arvioinut miehen vakaumuksen aitoutta. Kirjallisesta aineistosta ei selviä, miksi hallinto-oikeus oli arvioinut miehen vakaumusta toisin kuin Migri.



Nämä kysymykset on selvitettävä ennen kuin asia voidaan ratkaista lopullisesti.