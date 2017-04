Lauantaille luvassa sateita

Kotimaa

Lauantaina sää on edelleen epävakaista ja etenkin iltapäivällä tulee yleisesti sadekuuroja, Lapissa myös lumikuuroja.



Pääkaupunkiseudulla on aamulla aurinkoista. Päivällä pilvisyys kuitenkin lisääntyy ja sadekuurot yleistyvät.



Illalla sää jatkuu puolipilvisenä tai pilvisenä ja sateet painottuvat länteen.



Päivälämpötila on kuuden asteen tietämissä.



Etelä-Suomessa pilvisyys vaihtelee aamulla länsirannikon pilvisestä -- idän monin paikoin selkeään.



Länsirannikolla voi sadella vettä ja on tuulista.



Päivällä sadekuurot yleistyvät niin lännessä kuin idässäkin.



Päivällä pilvisyys lisääntyy myös maan keskiosassa ja sadekuurot yleistyvät.



Pohjoisessa räntä- tai lumikuuroja tulee jo aamusta alkaen.



Päivälämpötila on enimmäkseen nollan ja viiden asteen tietämillä.



Suomessa jatkuu pohjoisenpuoleinen ilmavirtaus.



Maan länsiosassa sää muuttuu selkeämmäksi.



Sunnuntaina maan länsiosassa sää on laajalti poutainen ja aurinkoinen.



Idässä ja pohjoisessa pilvisyys on runsaampaa ja sadekuurot yleistyvät iltapäivällä.



Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa viiden asteen tietämissä, pohjoisessa hiukan vähemmän ja pohjoisimmassa Lapissa jäädään nollan tietämiin.



Lounais-Euroopassa ja Välimerellä sää jatkuu aurinkoisena ja lämpimänä.



Euroopan keski- ja itäosassa on epävakaista ja viileämpää.