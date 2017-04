Sunnuntaina voi tulla räntää pääkaupunkiseudulla

Kotimaa

Etelä-Suomessa voi sataa räntää sunnuntaina

Epävakainen sää jatkuu. Sunnuntaina päivällä pääkaupunkiseudulla pilvisyys lisääntyy. Paikoin tulee sadekuuroja, illalla myös räntää. Päivälämpötila on 5–7 astetta.



Koko Etelä-Suomessa on vallalla samantyyppinen sää. Etenkin iltapäivällä tulee vesikuuroja, illalla myös räntää. Päivälämpötila on 4–7 astetta.



Keski- ja Pohjois-Suomessa on myös epävakaista – etenkin iltapäivällä saadaan vesikuuroja, pohjoisessa myös lumikuuroja. Päivälämpötila on enimmäkseen 1–4 astetta, Pohjois-Lapissa on kylmempää.



Yöllä on pakkasta koko maassa. Lumikuurot ovat mahdollisia, selkeintä on lännessä.



Maanantaina epävakainen sää jatkuu. Pilvisyys vaihtelee ja iltapäivällä vesikuurot yleistyvät, pohjoisessa tulee myös lumikuuroja. Lännessä voi esiintyä ukkosta.



Viileää on edelleen suuressa osassa Itä- Keski- ja Pohjois-Eurooppaa, Espanjassa ja Portugalissa vaikuttaa korkeapaine ja siellä on lämmintä.