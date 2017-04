Maanantai-iltana sää poutaantuu – samalla lämpötila laskee

Kotimaa

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Maanantaina sää on koleaa ja epävakaista, iltapäiväkuuroja tulee koko maassa.



Pääkaupunkiseudulla aamu on poutainen ja monin paikoin aurinkoinen. Päivän kuluessa pilvisyys muuttuu vaihtelevaksi ja iltapäiväkuurot ovat mahdollisia. Päivälämpötila on 6–8 astetta.



Myös muualla maan etelä- ja keskiosassa aamu on poutainen ja enimmäkseen aurinkoinen. Päivällä pilvisyys runsastuu ja sadekuuroja tulee monin paikoin.



Maan pohjoisosassa pilvisyys on melko runsasta. Paikoin tulee räntä- tai lumikuuroja – laajoilla alueilla sää jatkuu kuitenkin poutaisena. Pohjois-Lapissa lämpötila jää päivälläkin pakkaselle.



Sää poutaantuu ja muuttuu illalla selkeämmäksi. Yöllä lounaasta lähestyy voimakas matalapaine, jonka sateet saapuvat yön kuluessa Lounais-Suomeen. Tiistain kuluessa sateet levittäytyvät muualle maan etelä- ja keskiosaan.



Tiistaina iltapäivällä sää on maan etelä- ja keskiosassa sateista. Pohjoisessa sen sijaan on enimmäkseen poutaista ja aurinkokin paistaa monin paikoin.



Voimakas matalapaine liikkuuu Skandinavian yli kohti Suomea. Sen jälkipuolella Keski-Eurooppaan alkaa virrata epävakaisempaa ja kylmempää ilmaa pohjoisesta. Muuten sää on vielä laajalti poutaista ja lämmintä.