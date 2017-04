Hovioikeus: Suomen alkoholilaki osin EU-oikeuden vastainen – mietojen juomien etämyyntiä pitäisi helpottaa

Kotimaa

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Helsingin hovioikeus on antanut tuomionsa Alkotaxi-jutussa, joka koski alkoholin etämyyntiä Virosta.



Hovioikeus alensi hieman virolaisyrittäjän tuomiota. Helsingin käräjäoikeus oli tuominnut yrittäjän kahdeksan kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen törkeästä veropetoksesta ja alkoholirikoksesta.



Hovioikeus hylkäsi syytteen alkoholirikoksesta osittain ja alensi rangaistusta kahdella kuukaudella.



Hovioikeuden mukaan yrittäjä oli laiminlyönyt valmiste- ja juomapakkausverojen maksamisen eikä hänellä ollut alkoholilain vaatimaa lupaa alkoholijuomien myyntiin Suomessa.



Rikokset tapahtuivat vuonna 2009.



Helsingin hovioikeus linjasi tuomiossaan, ettei Alkon monopoli ole EU-oikeuden vastainen.



Se katsoi myös, ettei Suomessa tietyin ehdoin sallittu viinien tilamyynti syrji muita EU-toimijoita, eikä Alkotaxi-yrittäjä voinut perustella viinien maahantuontia sillä perusteella.



Sen sijaan mietojen alkoholijuomien osalta Suomen alkoholilaissa on EU-oikeuden vastaisia säännöksiä, hovioikeus katsoi.



Siksi yrittäjää ei hovioikeuden mukaan voinut tuomita rangaistukseen mietojen alkoholijuomien maahantuonnista ja kotiin kuljettamisesta suomalaisille kuluttajille ilman myyntilupaa.



Alkoholilain mukaan mietojen alkoholijuomien vähittäismyyntilupa edellyttää nykyään kiinteää toimipaikkaa Suomessa.



Hovioikeuden mukaan mietojen alkoholijuomien myyntiin liittyvä viranomaisvalvonta voitaisiin kuitenkin hoitaa tehokkaasti myös ilman kiinteän toimipaikan vaatimusta.



”Lupajärjestelmää muuttamalla myynti ilman kiinteää toimipaikkaa eli käytännössä etämyynti on mahdollista saattaa tehokkaan viranomaisvalvonnan piiriin”, hovioikeus linjaa.



Tuomiossa todetaan myös, että etämyynnille on mahdollista asettaa samat edellytykset kuin muulle vähittäismyynnille esimerkiksi sallitusta alkoholijuomien myynti- tai toimitusajasta, nuorten henkilöiden henkilöllisyyden tarkistamisesta ja myyntikiellosta päihtyneille.



Alkotaxi-yrittäjän olisi kuitenkin joka tapauksessa pitänyt maksaa verot myös mietojen alkoholijuomien osalta. Tästä syystä tuomiota törkeästä veropetoksesta ei muutettu.



Hovioikeus pyysi ennen tuomion antamista ennakkoratkaisua EU-tuomioistuimelta. Se antoi ratkaisunsa vuonna 2015.



EU-tuomioistuimen mukaan Suomen järjestelmä ei ole unionioikeuden vastainen. Se ei rikkonut tavaroiden vapaan liikkuvuuden periaatetta EU:ssa.



EU-tuomioistuin jätti kuitenkin kansallisen tuomioistuimen harkittavaksi muun muassa mietojen alkoholijuomien myyntilupaa ja tilaviinejä koskevat poikkeukset.