Keskiviikkona luvassa lunta, räntää ja vesisateita

Kotimaa

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Keskiviikkona luvassa räntä- ja lumikuuroja 75 Nyt toistetaan : Keskiviikkona luvassa räntä- ja lumikuuroja

Keskiviikkona Suomi kuuluu matalapaineeseen, etenkin pohjoisessa pyryttää lunta.



Sää on pääkaupunkiseudulla pilvisen harmaata ja aamulla tulee räntä- tai lumikuuroja, päivällä vesikuuroja.



Illan kuluessa sää muuttuu poutaisemmaksi ja pilvipeite rakoilee.



Myös muualla maan etelä- ja keskiosassa sää on pilvistä ja sateista.



Päivällä sateet tulevat vetenä, maan keskiosassa myös räntänä tai lumena.



Päivälämpötila on viiden asteen alapuolella.



Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa pyryttää päivän mittaan reilusti lunta, lumisateita leviää myös Etelä-Lappiin.



Pohjois-Lapissa sää on poutaista. Koillistuuli tekee säästä kylmän.



Illan ja torstaiyön kuluessa matalapaine lumisateineen liikkuu hitaasti koilliseen.



Itärajalla tulee vielä hajanaisia lumisateita.



Torstaina maan etelä- ja länsiosaan kehittyy iltapäiväkuuroja, aurinko näyttäytyy kuitenkin yleisesti.



Pohjoisessa pilvisyys on runsaampaa ja itärajalla lumisateet ovat vielä mahdollisia.



Eurooppaan virtaa kylmää ilmaa pohjoisesta. Sää on koleaa ja monin paikoin sateista, etenkin Alpeilla on laaja matalapaine runsaine sateineen.