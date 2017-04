Puolet suomalaisista ei tiedä, ovatko omat rokotukset ajan tasalla – Pitääkö siitä huolestua?

Kotimaa

Puolet

Parhaiten

suomalaisista ei tiedä, milloin heidän pitäisi uusia rokotuksensa. Näin osoittaa Lääketietokeskuksen teettämä tuore kyselytutkimus.Taloustutkimukseen toteuttamaan kyselyyn haastateltiin noin tuhat 15–79-vuotiasta suomalaista.Puolella suomalaisista ei ole myöskään ajantasaista rokotekorttia. Rokotekorttinsa säilyttäneillä on muita selvästi parempi käsitys rokotteiden uusimisajankohdasta. He myös tietävät, mihin ottaa yhteyttä, kun tarvitsevat rokotuksen.rokotetilanteensa tuntevat naiset, 35–49-vuotiaat, lapsiperheisiin kuuluvat ja hyvätuloiset. Huonoiten sen tuntevat miehet, yli 65-vuotiaat, yksin asuvat ja enintään toisen asteen koulutuksen suorittaneet.”Ei ole yllättävää, että hyvin koulutetut naiset ovat muita kiinnostuneempia rokotteista. Monet heistä esimerkiksi ottivat lapselleen rotavirusrokotteen ennen kuin se vielä kuului kansalliseen rokotusohjelmaan”, sanoo erikoistutkija Heini Salo http://www.hs.fi/haku/?search-term=Heini%20Salo Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta (THL).Kyselyn mukaan suomalaiset suhtautuvat rokotteisiin kokonaisuudessaan myönteisesti.Esimerkiksi yli 90 prosenttia piti ulkomaille matkustaessa tärkeänä tarkistaa, mitä rokotteita kyseisessä maassa suositellaan. Liki 90 prosenttia piti tärkeänä tehosterokotuksista huolehtimista.

Moni ei tiedä, onko oma rokotussuoja ajan tasalla. Pitääkö silloin huolestua?

Jos rokotteita on jäänyt saamatta, siitä voi olla haittaa. Aikuisilla pitäisi olla voimassa jäykkäkouristus- ja kurkkumätärokotus sekä MPR-rokotus tai sairastamalla saatu suoja tuhka- ja vihurirokkoa sekä sikotautia vastaan.Esimerkiksi Euroopassa kiertää nyt tuhkarokkoa, ja ilman suojaa voi saada matkustaessa tartunnan.Rokotukset ovat vapaaehtoisia ja niitä saa maksutta omalta terveysasemalta. Kotimaan oloissa ainoastaan jäykkäkouristusrokote vaatii tehostetta kymmenen vuoden välein. Poliorokotteen tehosteen tarvitsee vain, jos matkustaa maahan, jossa poliota esiintyy.

Mistä voi selvittää, mitä rokotteita on saanut?

Jos rokotekorttia ei ole, rokotehistoriaa voi selvittää esimerkiksi sen kunnan terveyskeskuksesta, jossa on neuvola- ja kouluaikaan asunut. Asiaa voi kysyä myös vanhemmiltaan tai katsoa THL:n nettisivuilta, milloin mikäkin rokotus on otettu rokotusohjelmaan. Aina tietoa ei saa selville.

Miksi tietoa ei ole helpommin saatavilla esimerkiksi sähköisessä muodossa?

Kansallista yhtenäistä potilastietojärjestelmää ei ole aiemmin ollut, vaan kunnissa on ollut erilaisia arkistointikäytäntöjä. Tulevaisuudessa tiedonsaantia helpottaa Omakanta-palvelu, johon kirjataan uudet rokotukset. Sieltäkään ei saa kuitenkaan selville vanhaa rokotushistoriaa.

Millainen suomalaisten rokotussuoja on?

Suomessa ei ole tilastoja aikuisten rokotussuojasta. Valtaosa aikuisista on kuitenkin ottanut lapsena kansallisessa rokotusohjelmassa olleet rokotteet. Lasten rokotuskattavuus riippuu hieman rokotteesta, mutta on vähintään 93 prosenttia. Tyttöjen papilloomavirusrokotteessa kattavuus on alhaisempi.

Onko ihmisten kriittisyys rokotteita kohtaan kasvanut?

Kysymyksiin vastasivat THL:n asiantuntijalääkäri Ulpu Elonsalo, THL:n erikoistutkija Heini Salo sekä lasten infektiotautien professori Harri Saxén.