Kokkikartanon lasagnea pois myynnistä – voi olla vaarallinen kala-allergikoille

Snellmanin Kokkikartano oy vetää pois myynnistä erän Lasagne Blognese -tuotetta, jonka pakkaukseen on virheellisesti pakattu kalaa. Tuote voi olla vaarallinen kala-allergikoille. Kalaa ei ole merkitty pakkauksen ainesosaluetteloon.



Kyseessä on erä, jonka viimeinen käyttöpäivä on 3. toukokuuta 2017.



Tuote-erä on ollut myynnissä koko maassa K-kaupoissa.



Valmistaja pyytää kuluttajia hävittämään tuotteen. Nämä voivat myös palauttaa tyhjän pakkauksen Snellmanin Kokkikartanolle, jonka kuluttajapalvelu antaa lisätietoja asiasta.