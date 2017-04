Poliisi varoittaa nuoria lähettämästä intiimejä kuvia – nakukuvia on päätynyt tuhansien ihmisten nähtäville

Kotimaa

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Poliisille on tullut useita ilmoituksia tapauksista, joissa nuorten ottamia intiimejä kuvia on päätynyt nettiin tuhansien ihmisten nähtäviksi.



Poliisi varoittaakin nuoria lähettämästä intiimejä kuvia kavereilleen tai sometutuille. Poliisi muistuttaa, että kerran jaettua kuvaa ei saa välttämättä enää koskaan kokonaan poistettua.



Intiimejä kuvia on levitetty ilman kuvan ottajan lupaa esimerkiksi Whatsappissa ja kuvat alkaneet levitä nopeasti koko koulun nähtäväksi.



Kuvia on ladattu myös nettiin nimen ja yhteystietojen kera esimerkiksi Instagramiin, Askfm-palveluun ja Ylilauta-keskustelufoorumille, poliisi kertoo.



Ilmoituksia on tullut myös kiristystapauksista, joissa sometuttu on pyytänyt alastonkuvaa, alkanut levittää sitä netissä ja kiristänyt nuorta kuvalla.



Poliisi muistuttaa, että intiimin kuvan levittäminen ilman lupaa on rikos, joka voi aiheuttaa uhrille kärsimystä pitkään.



Poliisi epäilee, etteivät kaikki tapaukset tule poliisin tietoon, koska niistä ei kehdata ilmoittaa. Poliisi kehottaa uhreja kuitenkin tekemään rikosilmoituksen.