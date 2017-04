Pääkaupunkiseudulle luvassa iltapäiväkuuroja ja ukkosta

Kotimaa

Iltapäivällä ukkonen voi jyrähdellä Etelä-Suomessa

Torstaina matalapaine väistyy Suomen yltä.



Maan etelä- ja länsiosassa on aurinkoista, mutta iltapäiväkuuroja esiintyy.



Pääkaupunkiseudun aamu on selkeä.



Päivällä pilvisyys lisääntyy ja tulee kuurosateita, myös ukkonen voi jyrähdellä.



Illalla sää jälleen selkenee.



Päivälämpötila on noin kahdeksan astetta.



Etelä-Suomessa on aamulla laajalti selkeää, päivällä pilvisyys lisääntyy ja tulee paikallisia kuurosateita, myös ukkosta.



Illalla sää poutaantuu ja muuttuu jälleen selkeämmäksi.



Päivälämpötila on viiden asteen yläpuolella.



Keski- ja Pohjois-Suomessa pilvisyys on runsasta ja satelee lunta tai räntää, päivällä myös vettä.



Päivän mittaan sateet heikkenevät ja pilvipeite rakoilee.



Päivälämpötila on hiukan plussan puolella.



Perjantain vastaisena yönä sää muuttuu selkeäksi ja koko maassa on pakkasta.



Perjantaina sää on maan etelä- ja keskiosassa osin aurinkoinen ja vain yksittäisiä iltapäiväkuuroja esiintyy.



Pohjoisessa sää jatkuu enimmäkseen poutaisena.



Päivälämpötila kohoaa etelässä kymmeneen asteeseen, pohjoisessa jäädään alle viiteen asteeseen.



Välimereltä Itä-Eurooppaan ulottuvalla alueella tulee monin paikoin sateita.



Lämpimintä ja aurinkoisinta on Euroopan kaakkoisosassa.