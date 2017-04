Vappu on kuohuviinipiknikien aikaa – onko enemmän kuin yksi lasillinen lasten seurassa liikaa?

Kotimaa

Jos nuorilta kysytään, niin aikuisten pitäisi juoda kohtuullisesti ja enimmäkseen vain juhlatilanteissa. Näin vastasivat teinit, kun A-klinikkasäätiö kysyi heiltä vuonna 2011 näkemyksiä aikuisten alkoholinkäytöstä ja suomalaisesta alkoholikulttuurista.



Mutta kuinka paljon juhlatilanteessa on liikaa? Onko aikuisten sopivaa nauttia useampi kuin yksi lasi kuohuviiniä lasten seurassa? Vai pitäisikö juominen säästää hetkiin, joissa lapsia ei ole läsnä?



Vastaa HS:n kyselyyn ja jaa näkemyksesi juhlatilanteiden alkoholinkäytöstä. Voit myös kertoa omia kokemuksiasi ja sen, kuinka lähipiirissänne juomiseen suhtaudutaan.



Kysymme myös, montako annosta on mielestäsi yläraja juhlatilanteissa, joissa on perheen pienimpiäkin. Yksi kuohuviinilasillinen eli 12 senttilitraa lasketaan yhdeksi annokseksi. Yksi annos on myös yksi pullollinen keskiolutta tai siideriä.



Yhdessä kuohuviinipullossa on kuusi annosta alkoholia.