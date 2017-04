Kolme miestä putkaan riehumisesta kauppakeskuksessa Lahdessa

Kotimaa

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Poliisi otti kolme henkilöä kiinni sen jälkeen, kun 10–15 miehen joukko riiteli äänekkäästi torstaina lahtelaisessa kauppakeskuksessa. Riitelyn yhteydessä tapahtui myös pahoinpitely.



Poliisin käsityksen mukaan riitelijät olivat Hennalan vastaanottokeskuksessa asuvia turvapaikanhakijoita, joista monet viettävät yleisesti aikaansa kauppakeskuksessa.



Yksi kiinniotettu kirjattiin sisään tuntemattomana. Hämeen poliisin tilannekeskuksen mukaan kiinniotetuista kahta epäillään pahoinpitelystä, ja kolmas otettiin kiinni riehumisen vuoksi.



Tapauksen selvittely alkaa perjantaina.



Nuorehkon miesjoukon riita alkoi kauppakeskuksen sisällä, mistä vartijat saattelivat ensin miesjoukon ulko-oville. Tilanteen kiihtyessä he soittivat hätäkeskukseen ja pyysivät paikalle poliisin.



Lahden ydinkeskustassa sijaitseva kauppakeskus on turvapaikanhakijoiden ja paikallisten nuorten suosima oleskelupaikka, jossa on poliisin mukaan häiriköity aikaisemminkin.