Lauantaina lunta voi sataa myös Etelä-Suomessa

Lauantaina maan etelä- ja keskiosaan leviää kaakosta vesi- ja lumisade, koillistuuli voimistuu.



Pääkaupunkiseudulla sataa iltapäivästä alkaen vettä, illalla räntää tai lunta.



Päivän ylin lämpötila on viiden asteen tietämissä.



Maan koko eteläisessä osassa pilvisyys lisääntyy.



Iltapäivällä Uudellemaalle ja kaakkoon leviää jo vesisade, illan kuluessa sataa yleisesti räntää tai lunta.



Koillistuuli on navakkaa.



Pohjoisessa on aamulla aurinkoista, mutta etelästä alkaen pilvisyys lisääntyy.



Illasta alkaen maan keskiosan lumisade työntyy kohti pohjoista.



Sunnuntaiyönä lumisateisinta on lännessä ja maan keskiosassa.



Sunnuntaiaamuna lunta sataa myös Pohjois-Pohjanmaalla.



Idässä tulee paikoin räntäkuuroja.



Sunnuntaina, vappuaattona, päivällä etelässä lumikuurot vähenevät mutta länsituuli on kohtalaista.



Illaksi sää poutaantuu ja selkenee etelässä ja lännessä.



Pohjoisessa vettä ja lunta sataa vielä illalla.



Suomen eteläpuolella oleva matalapaine ohjaa Euroopan luoteisosaan viileää ilmaa.



Sateita tulee Baltian ohella monin paikoin Balkanilla, Etelä-Italiassa ja Espanjassa.