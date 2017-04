Sääennuste vappupäivän piknikille – etelässä aurinkoista, mutta pohjoisessa satelee vettä tai lunta

Kotimaa

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Näissä olosuhteissa Suomessa mennään vapun piknikille 65 Nyt toistetaan : Näissä olosuhteissa Suomessa mennään vapun piknikille

Maan koko eteläisessä osassa paistaa vappuaurinko. Idässä on vähän pilvisempää.



Pohjoisessa on pilvisintä Lapissa. Siellä myös satelee vettä ja lunta.



Yöllä sää muuttuu myös pohjoisessa selkeämmäksi. Yölämpötila on lähellä nollaa, maan keski- ja pohjoisosassa vähän pakkasen puolella.