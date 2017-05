Virolaisen ryhmän epäillään tuoneen Suomeen kilokaupalla amfetamiinia ja hasista

Kotimaa

Keskusrikospoliisi ja Länsi-Uudenmaan poliisi ovat paljastaneet virolaisen huumeiden maahantuontiryhmän yhdessä kansainvälisen tutkintaryhmän kanssa.



Virolaisten miesten epäillään järjestäneen Suomeen kesällä 2015 arviolta 16,5 kiloa amfetamiinia ja 5 kiloa hasista, jotka sekoitettiin ja pakattiin Lopelta vuokratulla kesämökillä ja kätkettiin lähistölle maastoon.



Tapauksen johdosta on jo aiemmin tuomittu ryhmän jäseniä. Nyt valmistunut esitutkinta liittyy etenkin johtajaksi epäiltyyn 42-vuotiaaseen mieheen ja huume-erän yhdeksi vastaanottajaksi epäiltyyn 29-vuotiaaseen mieheen. Heidät on luovutettu viime vuoden lopulla Virosta Suomeen.



Samoihin aikoihin Helsingissä otettiin kiinni 36-vuotias mies, jota epäillään ryhmän toiseksi johtajaksi.



Tapaus on siirtynyt syyteharkintaan Länsi-Uudenmaan syyttäjänvirastoon.