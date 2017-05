Kotimaa

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Lounais-Suomen poliisilaitos varoittaa Kankaanpään keskustan tuntumassa havaituista omituisesti käyttäytyvistä miehistä. Poliisin mukaan keskustan lähellä olevalla omakotitaloalueella on muutaman päivän ajan tehty havaintoja ”epämääräisestä tiedustelutoiminnasta”.



Ainakin Kirnukallion alueella on nähty kaksi miestä, jotka ovat liikkuneet siellä eri vuorokauden aikoina ja kuvanneet taloja. Miehet on havaittu myös yöaikaan.



Poliisi kertoo tiedotteessaan, ettei sillä toistaiseksi ole tietoa taloihin liittyvistä varkauksista tai varkauksien yrityksistä.



Poliisi kuitenkin pyytää, että ”asukkaat tarkkailisivat oudosti käyttäytyviä kulkijoita ja ilmoittaisivat henkilö- ja ajoneuvohavainnoista poliisille”.