Keskiviikkona etelässä on yli 10 astetta lämmintä – torstaiyö on kylmä

Suomeen virtaa kuivaa ilmaa pohjoisesta, sää on aurinkoista.



Keskiviikkoaamu valkenee pääkaupunkiseudulla selkeänä, lämpötila kohoaa nopeasti kylmän yön jälkeen. Iltapäivällä aurinkoinen poutasää jatkuu ja lämpötila kohoaa yli 10 asteeseen.



Myös muualla maan etelä- ja keskiosassa sää on poutaista ja pääosin aurinkoista, idässä pilvisyys hieman lisääntyy päivän kuluessa.



Pohjoisessa pilvisyys vaihtelee puolipilvisestä pilviseen, sää on kuitenkin poutaista. Päivälämpötila jää 5 asteen vaiheille tai vähän sen alle.



Illalla ja yöllä sää on suuressa osassa maata selkeää. Yö on hyvin kylmä. Torstaina Lappiin saapuu luoteesta sateita.



Torstaina iltapäivällä sää on maan etelä- ja keskiosassa aurinkoista ja poutaista – päivälämpötila kohoaa monin paikoin yli 10 asteeseen. Pohjoisessa pilvisyys on runsaampaa ja Lapissa satelee hieman vettä.



Keski-Euroopassa on laaja matalapaine sateineen. Fennoskandiaan vahvistuu lännestä korkeapaine. Myös Välimeren alueella sää on laajalti aurinkoista.