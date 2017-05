Suomessa harvoin nähty Super Hornet tulee Kaivopuiston lentonäytökseen

Kotimaa

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Amerikkalainen lentokone- ja asevalmistaja Boeing tuo F/A-18 E Super Hornet -hävittäjän Helsingin Kaivopuistossa järjestettävään lentonäytökseen. Näytöksen järjestää Suomen ilmailumuseo 9. päivä kesäkuuta.



Super Hornet muistuttaa ulkoisesti Suomen ilmavoimien käytössä olevaa Hornet-hävittäjää. Kyseessä on kuitenkin uudempi ja isompi hävittäjä. Sillä lentävät Yhdysvaltojen laivaston lisäksi Australian ilmavoimat.



Helpoiten Super Hornetin erottaa perus-Hornetista moottorien ilmanottoaukoista, jotka ovat Super Hornetissa kulmikkaat ja Hornetissa pyöristetyt.



Kaivopuiston lentonäytöksestä on tulossa poikkeuksellinen tapahtuma. Nyt jo tiedetään, että mukana ovat nykyisin käytössä olevista ensi linjan hävittäjistä Super Hornetin lisäksi Hornet, Eurofighter Typhoon ja Saab Gripen.



Super Hornet, Eurofighter Typhoon ja Saabin Gripen ovat kaikki mukana kaavailuissa Suomen seuraavaksi hävittäjäkoneeksi. Tosin Kaivopuistoon saapuva Gripen on vanhempaa mallia kuin Suomelle tarjottava malli, jonka kehittelytyö on vielä kesken.



Kaivopuistoon on lisäksi tulossa historiallisia sotilaskoneita, kuten Saab 35 Draken ja suihkuharjoituskone Fouga Magister.



Näytöksessä on myös mukana kolme taitolentoryhmää eli Arctic Eagles, Midnight Hawks ja Red Arrows.



Suomalaisen Arctic Eaglesin kalustona on kolme kaksitasoista taitolentokonetta. Midnight Hawks on Suomen ilmavoimien taitolentoryhmä, joka lentää Hawk-harjoitushävittäjillä.



Kuuluisin Kaivopuiston edustalla nähtävä taitolentoryhmä on kuitenkin Kuninkaallisten ilmavoimien Red Arrows, jonka kalustona on myös Hawk-hävittäjät.