Hallitus latoo eduskunnalle karut talousluvut – katso julkista taloutta käsittelevä keskustelu suorana kello 14

Hallitus antaa tänään eduskunnalle selontekonsa julkisen talouden tulevaisuudesta. HS näyttää kello 14 alkavan täysistunnon suorana lähetyksenä.



Selonteko on karua luettavaa. Hallituksen mukaan julkisen talouden alijäämä jatkuu vuoteen 2020 saakka. Kuluvana vuonna julkisen talouden alijäämä kasvaa erityisesti kilpailukykysopimuksen ja siihen liittyvien veronalennusten vuoksi.



Talouskasvu ei tuota tarpeeksi tuloja rahoittamaan julkisen talouden menoja. Menot kasvavat muun muassa siksi, että työikäisen väestön osuus kansasta on pienenemässä. Hoivakustannukset kasvavat väestön ikääntymisen myötä.



Ilmavoimien hävittäjäkaluston uusiminen luo merkittäviä paineita julkiseen talouteen 2020-luvulla.



Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksen pitäisi tuoda aikanaan kolmen miljardin vuotuiset säästöt julkiseen talouteen, mutta hallitus itsekin näkee säästölaskelmissa paljon epävarmuutta.



Hallitus on luisumassa tavoitteistaan. Julkisen talouden tulot eivät riitä menojen katteeksi, mikä uhkaa kasvattaa velkaantumisen hallitsemattomaksi.