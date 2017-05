Torstaina voi olla paikoin 16 astetta lämmintä – perjantaina lämpimämpää

Kotimaa

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Torstaina on aurinkoisinta etelässä. Lappiin leviää luoteesta paikallisia sateita.



Pääkaupunkiseudulla on aurinkoista ja poutaista. Päivälämpötila kohoaa sisämaassa heikkotuulisessa säässä jopa 16 asteeseen.



Etelä-Suomessa päivällä pilvisyys vähän lisääntyy, aurinkoisinta on lounaassa. Päivälämpötila kohoaa sisämaassa heikkotuulisessa säässä 12–16 asteeseen.



Keski- ja Pohjois-Suomessa pilvisyys lisääntyy. Lappiin leviää luoteesta paikallisia sateita. Päivälämpötila on Keski-Suomessa ja Pohjanmaan sisäosassa 10–12, maan itäosassa Pohjois-Pohjanmaalla 5–10, Etelä-Lapissa 5–8, Pohjois-Lapissa 1–4 astetta.



Perjantain vastaisena yönä luoteinen ilmavirtaus voimistuu Suomessa. Poutainen sää jatkuu maan etelä- ja keskiosassa, pohjoisessa tulee vähän sateita. Yölämpötila on 0–4 astetta.



Perjantaina päivällä on tuulista. Maan etelä- ja länsiosassa on melko aurinkoista ja poutaa, idässä pilvisyys lisääntyy, mutta on poutaa. Pohjoisessa on myös laajalti poutaa, Pohjois-Lappiin virtaa kylmää ilmaa pohjoisesta ja paikoin tulee lumikuuroja.



Päivälämpötila voi kohota etelän ja lännen sisämaassa aurinkoisilla alueilla lähelle 20 astetta. Maan itäosasta Meri-Lappiin päivälämpötila on 10 asteen vaiheilla, Pohjois-Lapissa noin 2 astetta.



Keski-Euroopassa on viileää ja epävakaista. Korkeapaine vaikuttaa Pohjois-Euroopassa ja Brittein saarilla. Lämmintä on eteläisessä Euroopassa ja kaakossa.