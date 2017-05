Perjantaina on vielä lämmintä, sitten viilenee

Kotimaa

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Perjantaina sää on tuulista. Etelässä ja lännessä on verrattain selkeää, ja sisämaassa lämmintä – päivällä jopa lähemmäs 20 astetta. Idässä ja pohjoisessa pilvisyys vaihtelee, Pohjois-Lapissa tulee jokunen lumikuuro.



Pääkaupunkiseudulla perjantai on poutainen. Länsituuli voimistuu.



Myös muualla Etelä-Suomessa sää on samantyyppistä. Päivällä selkeintä on lännessä. Sisämaassa päivälämpötila on paikoin lähellä 20 astetta.



Idässä ja pohjoisessa pilvisyys vaihtelee, runsainta pilvisyys on vielä päivällä Itä- ja Pohjois-Lapissa. Sää on päivällä melko aurinkoinen Keski-Suomessa ja maan itäosasta Lounais-Lappiin.



Illalla ja yöllä pilvisyyttä leviää etelämmäksi pohjoisesta, sää muuttuu epävakaisemmaksi.



Lauantaina kylmenee. Lounaassa on päivällä aurinkoista, päivälämpötila on vähän 10 asteen yläpuolella. Idässä ja pohjoisessa on pilvistä ja tulee paikoin lumikuuroja, päivälämpötila jää 0–5 asteeseen. Pohjois-Lapissa on vähän pakkasta.



Lounais-Eurooppaan leviää sateita lännestä. Epävakaista on Balkanilla ja myös ukkosia esiintyy. Väliin jää kuiva vyöhyke ja sää lämpenee.