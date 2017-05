Juna turmeli Lahden ja Helsingin välistä rataa – harvinainen vaurio viivyttää junia tuntien ajan

Kotimaa

Helsingin ja Lahden välinen junaliikenne on hidastellut perjantaina harvinaisen ratavaurion vuoksi. 15–45 minuutin mittaiset viivästykset liikenteessä kestänevät pitkälle iltapäivään asti.



Lahden suunnan lisäksi myös Riihimäen suunnasta tulevat junat voivat myöhästellä.



Lahdesta tullut Z-lähijuna rikkoi kulkiessaan rataa koko matkalta Helsingin Malmille asti. Menossa vaurioitui muun muassa kiskojen kiinnikkeitä sekä liikenteenohjausjärjestelmään liittyviä osia, kerrotaan Liikenneviraston Rataliikennekeskuksesta.



Junan alta oli hajonnut osia, jotka repivät rataa junan edetessä. Itse juna pääsi perille ja vietiin korjattavaksi.



Rataliikennekeskuksen mukaan vahinko on harvinainen laatuaan.



Radan kunnossapito liikkuu iltapäivän aikana Keravan ja Malmin välillä korjaamassa vaurioitunutta rataa autoilla sekä radalla kulkevan työkoneen avulla. Työmaan tukkiessa rataa junat joudutaan ohjaamaan toisille raiteille.



Varaosia liikkuva topparoikka saa Kouvolasta.



Liikenteen ohjailua helpottaa se, että rata on yksisuuntainen ja Keravan ja Malmin välillä on käytettävissä neljä raidetta.