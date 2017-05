Lauantaina on etelässä vielä aurinkoista – sää viilenee

Kotimaa

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Pääkaupunkiseudulla on vielä lauantaina aurinkoista, päivälämpötila on noin 12 astetta.



Idässä pilvisyys sen sijaan jo lisääntyy. Maan kaakkoisosasta väistyy aamulla vesisateita kaakkoon.



Pohjoisessa on laajalti pilvistä, Pohjois- ja itäisimmässä Lapissa tulee lumikuuroja. Aivan pohjoisessa on vähän pakkasta.



Sunnuntaiksi selvästi kylmempää ilmaa virtaa myös maan eteläosaan.



Iltapäivällä lounaisimmassa Suomessa päästään vielä jopa lähelle 10 astetta, muuten on viileämpää. Idässä lämpöasteita on 3–5, Oulun seudulla 2–3. Itä- ja Pohjois-Lapissa on heikkoa pakkasta.



Euroopassa sateisinta on Etelä- ja Itä-Ranskassa, illaksi sateita leviää myös Pohjois- ja Keski-Italiaan. Myös Istanbulin tienoilla on hyvin epävakaista.