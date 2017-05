Kylmä pohjoinen ilmavirtaus laskee lämpötiloja

Kotimaa

Sunnuntain aikana pohjoisesta virtaa kylmää ilmaa.



Pääkaupunkiseudulla sää on poutaista.



Pilvisyys lisääntyy päivällä, illalla on selkeämpää.



Lämpötila kohoaa viiden ja kymmenen asteen välille.



Maan eteläosassa sää on heikkotuulista, päivällä enimmäkseen pilvistä ja poutaista.



Lounaassa päivälämpötila kohoaa lähelle kymmentä astetta, idässä jäädään noin viiteen asteeseen.



Maan keski- ja pohjoisosassa pilvisyys on päivällä runsasta.



Pohjoisessa tulee lumikuuroja, maan keskiosassa jokunen vesi- tai räntäkuuro.



Yöksi sää muuttuu selkeämmäksi ja pakastuu pohjoisesta alkaen.



Maanantaina kylmä pohjoinen ilmavirtaus jatkuu.



Maanantain vastaisena yönä on pakkasta selkeillä paikoilla maan eteläosaa myöten.



Maanantaina kylmän ja selkeämmän aamun jälkeen pilvisyys lisääntyy.



Eri puolilla maata tulee päivällä paikoin lumikuuroja, etelässä myös vesi- tai räntäkuuroja.



Päivälämpötila on etelässä lähellä viittä astetta, maan keskivaiheilla vähän plussan puolella ja Pohjois-Lapissa on hiukan pakkasasteita.



Skandinavia kuuluu kylmään ilmamassaan.



Islannin tienoilta ulottuu Brittein saarten yli Espanjaan ja Portugaliin korkeapaine poutaisine säineen.



Välimeren länsiosassa on aurinkoista ja lämmintä.



Sää on epävakaista Keski-Euroopasta Välimeren itäosan suuntaan.