Kolmen lapsen äiti Eija Metsämäki ei kuule eikä näe vaan kommunikoi ihollaan – yksin hän ei voi lähteä omaa pihaa kauemmaksi

Fakta

Usherin oireyhtymä



Perinnöllinen sairaus, joka aiheuttaa kuulo- ja näkövamman. Yleisin kuurosokeutta aiheuttavista oireyhtymistä.



Peittyvästi periytyvä eli ihminen sairastuu vain, jos hän saa molemmilta vanhemmiltaan sitä aiheuttavan geenin.



Jaetaan kolmeen päätyyppiin. Usher III on osa suomalaista tautiperintöä. Se on Suomessa yleisempi kuin missään muualla, potilaita syntyy vuosittain 2–3.



Nimetty brittiläisen C. H. Usherin mukaan. Hän kuvasi sairauden vuonna 1914.